Лукашенко: «Я пью исключительно в двух случаях»

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6 августа 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что может выпить полведра спиртного, но выпивает в двух случаях: с коллегами-президентами и в компании женщин."Полведра могу выпить, но потом могут похоронить…"

Лукашенко при этом назвал друга-провокатора, Нурсултана Назарбаева: "Ну что Саш, понемножку?".

А если женщины выпивают, "не будешь же ты сидеть как король какой-то, хоть ты и президент", - пустился в откровения Лукашенко в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона".

Лукашенко назвал Меркель "волчицей", без которой Европа потеряет силу.