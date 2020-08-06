Лукашенко: «Я пью исключительно в двух случаях»

6 августа 2020, 20:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что может выпить полведра спиртного, но выпивает в двух случаях: с коллегами-президентами и в компании женщин."Полведра могу выпить, но потом могут похоронить…"
Лукашенко при этом назвал друга-провокатора, Нурсултана Назарбаева: "Ну что Саш, понемножку?". А если женщины выпивают, "не будешь же ты сидеть как король какой-то, хоть ты и президент", - пустился в откровения Лукашенко в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона".
Лукашенко назвал Меркель "волчицей", без которой Европа потеряет силу.
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