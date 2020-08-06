В Китае от чумы умер мужчина

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6 августа 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: медик, pixabay.com

На севере Китая скончался больной чумой житель автономного района Внутренняя Монголия. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по вопросам здравоохранения города Баотоу.

Мужчина скончался 2 августа в хошуне Дархан-Муминган. Лабораторные тесты, в том числе тест на нуклеиновую кислоту, подтвердили, что пациент болел кишечной чумой. Кроме того, в четверг, 6 августа, результаты анализов и эпидемиологического исследования показали, что причиной смерти стало истощение кровеносной системы.

Тридцать пять человек, которые контактировали с зараженным, помещены в централизованный карантин для медицинского наблюдения. На данный момент у них не выявлено никаких симптомов заболевания, тесты на нуклеиновую кислоту также показали отрицательный результат. При этом в доме, где проживал заражённый, и в домах по соседству проводится ежедневная дезинфекция.

Местные власти объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. Они призывают граждан соблюдать меры предосторожности, а в случае появления симптомов, включая жар и кашель, сразу обращаться к врачу.