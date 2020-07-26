Бессрочный карантин. Власти пошли на крайние меры по борьбе с чумой в Западной Монголии

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26 июля 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Пока весь мир ожесточённо сражается с коронавирусом, в Монголии правительство не допускает новой эпидемии. Недавно там распространилась бубонная чума, переносчиками которой являются сурки.

Мясо этих животных очень популярно во многих регионах страны. Недавно симптомы бубонной чумы выявили у 39-летнего местного жителя. Дело произошло в Западной части страны, в районе Улиастай. Накануне он почувствовал себя очень плохо. У заражённого поднялась температура, начались сильнейшие боли в мышцах и костях. Буквально за неделю до этого он вместе с членами семействами пообедал мясом сурка, которое вероятно и было заражено.

Сейчас больной изолирован и находится под строгим присмотром врачей. Как минимум, 10 человек, с которыми он контактировал, поместили на самоизоляцию. Предполагается, что чума могла проникнуть и в их организмы. Из-за данных событий в Улиастай был введён бессрочный карантин. Власти очень опасаются, что чума может вырваться из-под контроля и начать поражать местные народы. Для тех, кто проживает в сельской местности, эта болезнь по-настоящему опасна. От неё уже скончался 15-летний мальчик, так же съевший заражённого сурка.

Но всё же мировые эксперты не видят в монгольской эпидемии ничего серьёзного. Российские аналитики считают, что болезнь не дойдёт до России, а если и дойдёт, то всё ограничится лишь единичными случаями. Монгольскую вспышку чумы приравнивают к локальным инфекциям, совершенно не опасным для всего человечества.