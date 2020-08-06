Свадебная съемка в Бейруте стала хитом новостей всего мира
6 августа 2020, 20:43[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]Источник: youtube
Новостные агенства и телеканалы крутят в эфире свадебную съемку. Невеста позировала перед камерой. В этот момент произошел взрыв.
Это похоже на начало голливудского боевика. Оператор снимал свадьбу в Бейруте. Невеста позировала. И вдруг…
«На видео невеста, Исраа Себлани, позирует для видеосъемки в центре городской площади в длинном белом платье», — описывает видео корреспондент телеканала Fox: «Но буквально через несколько секунд после выстрела раздается громкий взрыв, выбивающий окна и сотрясающий здания».
Кадры были сняты в момент взрыва в порту в Бейруте. Теперь они стали бестселлером всех телеканалов и информационных агенств по всему миру.
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