Свадебная съемка в Бейруте стала хитом новостей всего мира

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6 августа 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: youtube

скриншот видео свадебной съемки в Бейруте

Новостные агенства и телеканалы крутят в эфире свадебную съемку. Невеста позировала перед камерой. В этот момент произошел взрыв.

Это похоже на начало голливудского боевика. Оператор снимал свадьбу в Бейруте. Невеста позировала. И вдруг…

«На видео невеста, Исраа Себлани, позирует для видеосъемки в центре городской площади в длинном белом платье», — описывает видео корреспондент телеканала Fox: «Но буквально через несколько секунд после выстрела раздается громкий взрыв, выбивающий окна и сотрясающий здания».

Кадры были сняты в момент взрыва в порту в Бейруте. Теперь они стали бестселлером всех телеканалов и информационных агенств по всему миру.