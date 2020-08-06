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Лукашенко признался, что состоял на учете в детской комнате милиции

, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

Лукашенко признался, что состоял на учете в детской комнате милиции
Александр Лукашенко, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал признание, что был трудным ребенком. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону президент поведал, что был членом школьной банды и состоял на учете в детской комнате милиции.

Банда школьников переворачивала скамейки на перемене. Даже если Лукашенко в тот момент не было, считали, что это по его вине. Воздействие детской комнаты милиции было очень серьезное. Но для Лукашенко это было неприятно, в первую очередь, из-за реакции его матери.

НС

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