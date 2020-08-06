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Google удалил 2,5 тысячи китайских аккаунтов из-за политики

, 18:09 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Google удалил 2,5 тысячи китайских аккаунтов из-за политики
фото: pixabay.com

Две с половиной тысячи аккаунтов были удалены с Youtube. Их связывают с Китаем. Владельцев аккаунтов обвинили в угрозах «операции влияния».

Аккаунты были удалены после внутреннего расследования Google. Его проводят с апреля, и оно продолжается до сих пор.

«Каналы размещали "спамовый, неполитический контент", но небольшая часть касалась политики», — сообщила пресс-служба компании.

Сейчас Вашингтон проводит операцию «Чистая сеть». Власти США пытаются запретить доступ китайских приложений на американский рынок.

Власти США начали жесткое противостояние с официальным Пекином. Пентагон бряцает оружием на китайской границе. Пропаганду китайской позиции в США называют дезинформацией.

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