Google удалил 2,5 тысячи китайских аккаунтов из-за политики

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6 августа 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

Две с половиной тысячи аккаунтов были удалены с Youtube. Их связывают с Китаем. Владельцев аккаунтов обвинили в угрозах «операции влияния».

Аккаунты были удалены после внутреннего расследования Google. Его проводят с апреля, и оно продолжается до сих пор.

«Каналы размещали "спамовый, неполитический контент", но небольшая часть касалась политики», — сообщила пресс-служба компании.

Сейчас Вашингтон проводит операцию «Чистая сеть». Власти США пытаются запретить доступ китайских приложений на американский рынок.

Власти США начали жесткое противостояние с официальным Пекином. Пентагон бряцает оружием на китайской границе. Пропаганду китайской позиции в США называют дезинформацией.