Китай заявил, что готов отправить на дно авианосные группы ВМС США

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6 августа 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) недавно запустили противокорабельную баллистическую ракету DF-26 средней дальности в рамках продолжающихся несколько месяцев учений после того, как США провокационно отправили два авианосца в Южно-Китайское море для проведения маневров. Кроме того, ВМС Америки проводят военно-морские учения с Индией, Японией и Австралией в Индийском океане и Филиппинском море (соответственно) в попытке сдержать Китай.

Эксперты заявили, что ракетный комплекс DF-26, способный поражать движущиеся цели в море, соответствует своему наименованию - «убийца авианосцев». Запуск DF-26 в ходе учений вновь продемонстрировал твердую волю Китая в обеспечении национального суверенитета и безопасности. Ракетная бригада Ракетных сил НОАК недавно начала многогранные учения.

Подразделения бригады маневрировали на сложной местности, действовали в условиях химических атак условного противника. Проводили скрытые марши и маскировали позиции, таким образом уклонялись от наблюдения спутников противника. Маневрировали на различных ландшафтах, в лесах и в пустыне. Проводили учебно-боевые пуски ракет. Китайский военный эксперт и телевизионный комментатор Сун Чжунпин сообщил изданию Global Times в четверг, - последние учения продемонстрировали, что DF-26 приобрел большие возможности в реальных боевых сценариях.