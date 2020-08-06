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Жена Обамы рассказала, чем он занимается

, 17:18 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Жена Обамы рассказала, чем он занимается
Семья Обамы на фото globallookpress.com/ face to face

Бывший президент пишет книгу и играет в «порочную» игру. С таким признанием выступила Мишель Обама. Она супруга бывшего президента США.

Сама супруга Барака Обамы теперь впала в депрессию. В мире неспокойно. Особенно неспокойно в США.

«Я знаю, что имею дело с какой-то формой низкопробной депрессии», — призналась Мишель Обама: «Не только из-за карантина, но и из-за расовой розни, да и просто из-за того, что вижу эту администрацию, наблюдаю ее лицемерие изо дня в день. Это все удручает».

В последнее время супруга Обамы рассказывает о новом распорядке жизни в их семье. Бывший президент США сейчас работает над книгой. Он периодически с кем-то созванивается. Мишель сидит в своей комнате. А их дети за компьютерами. Около пяти часов всех собираются в общей комнате и занимаются совместными делами.

Иногда Обама играет с дочерьми в карточную игру «пики». Они пристрастились к ней настолько, что теперь Мишель считает ее порочным занятием.

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