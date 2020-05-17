Обама разочаровался в руководстве США

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17 мая 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Барак Обама, Matthias Balk/globallookpress.com

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что нынешнее руководство страны не отдаёт отчета своим действиям в период пандемии новой коронавирунсой инфекции. Своим мнением он поделился в субботу в видеобращении к выпускникам старших классов американских школ.

«Эта пандемия больше, чем что-либо еще, полностью и окончательно опровергла представление о том, будто многие руководители осознают то, что они делают», - высказал он.

По его словам, «многие» даже не пытаются показать, что за «что-то отвечают». Обама раскритиковал принципы работы американских властей, а именно получение сиюминутной выгоды и наплевательское отношение к тем, кто не разделяет подобный подход.

При этом газета The New York Times расценила обращение экс-президента как выпад в адрес администрации Дональда Трампа перед ноябрьскими выборами в США. Отмечается, что план Белого дома по борьбе с коронавирусом стал для Обамы «последней каплей».

Ранее китайский эпидемиолог и пульмонолог Чжун Наньшань подтвердил, что власти Уханя скрывали ключевую информацию об особенностях пандемии.