Охрана хочет защитить президента Бразилии от атаки дронов

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6 августа 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Президент Бразилии Жаир Больсонаро на фото Globallookpress.com/ Fabian Sommer

В резиденции бразильского лидера могут появиться средства защиты от беспилотников. Охрана опасается атаки дронов.

Над дворцом Альворада, где находится резиденция Жаира Больсонаро, может появиться десятиметровая антенна. Она входит в комплекс системы защиты от беспилотных летательных аппаратов. Охрана президента Бразилии опасается их атаки.

«Утверждается, что эти нововведения были срочными, потому что беспилотники все чаще используются для «угрожающих и враждебных действий», — сообщает британская the Guardian: «Лидер соседней Венесуэлы уже становился объектом неудачной атаки беспилотников в 2018 году, выступая на митинге возле своего президентского дворца.

Дворец Альворада входит в список ЮНЕСКО. Поэтому на западе уже послышались нотки возмущения. Утверждается, что десятиметровая мачта антенны изуродует исторический облик. Но претензии выглядят странными. Такое ощущение, что у стран, где высказывают подобные претензии, теперь сорвались планы атаки на президента Бразилии при помощи этих самых беспилотников.

Ранее президент Бразилии выжил после покушения пандемии. Жаир Больсонаро переболел коронавирусом.