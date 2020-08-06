Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Охрана хочет защитить президента Бразилии от атаки дронов

, 17:02 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Охрана хочет защитить президента Бразилии от атаки дронов
Президент Бразилии Жаир Больсонаро на фото Globallookpress.com/ Fabian Sommer

В резиденции бразильского лидера могут появиться средства защиты от беспилотников. Охрана опасается атаки дронов.

Над дворцом Альворада, где находится резиденция Жаира Больсонаро, может появиться десятиметровая антенна. Она входит в комплекс системы защиты от беспилотных летательных аппаратов. Охрана президента Бразилии опасается их атаки.

«Утверждается, что эти нововведения были срочными, потому что беспилотники все чаще используются для «угрожающих и враждебных действий», — сообщает британская the Guardian: «Лидер соседней Венесуэлы уже становился объектом неудачной атаки беспилотников в 2018 году, выступая на митинге возле своего президентского дворца.

Дворец Альворада входит в список ЮНЕСКО. Поэтому на западе уже послышались нотки возмущения. Утверждается, что десятиметровая мачта антенны изуродует исторический облик. Но претензии выглядят странными. Такое ощущение, что у стран, где высказывают подобные претензии, теперь сорвались планы атаки на президента Бразилии при помощи этих самых беспилотников.

Ранее президент Бразилии выжил после покушения пандемии. Жаир Больсонаро переболел коронавирусом.

Армия

Сирийская армия накрыла смертоносным артиллерийским огнем протурецкую оппозицию

Сирийская армия накрыла смертоносным артиллерийским огнем протурецкую оппозицию

Сирийская арабская армия (САА) в четверг повергла сильному артиллерийскому обстрелу позиции джихадистов вблизи турецкой границы в провинции Латакия, поразив позиции и ряд военных объектов, принадлежащих протурецкой группировке боевиков в этом районе.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью