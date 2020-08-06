В Испании изолируют город с населением более 30 тысяч человек из-за COVID-19

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6 августа 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Власти испанского автономного сообщества Кастилия-и-Леон решили изолировать с 7 августа город Аранда-де-Дуэро. Это связано с ростом числа зараженных коронавирусом.

Уточняется: суд одобрил план регионального кабмина, который предусматривает изоляцию города, где проживают около 32 тысяч человек. Там вновь нельзя собираться группами более 10 человек, вводятся ограничения на работу кафе и ресторанов, а также на посещения домов престарелых.

С начала пандемии в Испании было выявлено более 305 тыс. заразившихся, около 28,5 тыс. пациентов скончались.

Ранее сообщалось: в Финляндии с 10 августа вернут ограничения для въезжающих из Нидерландов, Бельгии и Андорры.