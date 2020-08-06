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В Финляндии с 10 августа вернут ограничения для въезжающих из Нидерландов, Бельгии и Андорры

, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Финляндии с 10 августа вернут ограничения для въезжающих из Нидерландов, Бельгии и Андорры
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Финляндии приняли решение вернуть ограничения для въезжающих в страну из Нидерландов, Бельгии и Андорры из-за ситуации с COVID-19 в этих государствах. Об этом сообщила пресс-служба финского правительства.

Уточняется, что ограничения вступят в силу 10 августа. Теперь въезжающим в Финляндию из этих трех государств нужно будет находиться на двухнедельном карантине.

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Финляндии увеличилось за последние сутки на 20, достигнув в четверг 7 532. С начала пандемии в стране зафиксирован 331 летальный исход.

Ранее сообщалось: с 7 августа РФ возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией.

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