В Финляндии с 10 августа вернут ограничения для въезжающих из Нидерландов, Бельгии и Андорры
6 августа 2020, 15:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Финляндии приняли решение вернуть ограничения для въезжающих в страну из Нидерландов, Бельгии и Андорры из-за ситуации с COVID-19 в этих государствах. Об этом сообщила пресс-служба финского правительства.
Уточняется, что ограничения вступят в силу 10 августа. Теперь въезжающим в Финляндию из этих трех государств нужно будет находиться на двухнедельном карантине.
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Финляндии увеличилось за последние сутки на 20, достигнув в четверг 7 532. С начала пандемии в стране зафиксирован 331 летальный исход.
Ранее сообщалось: с 7 августа РФ возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией.
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