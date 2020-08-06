С 7 августа РФ возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией

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6 августа 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Поезд. Фото: pixabay.com

В скором времени возобновится железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией. Об этом сообщили в РУП «Абхазская железная дорога».

«С 7 августа возобновится железнодорожное сообщение с Россией. В частности, с Москвой и Санкт-Петербургом. А с 15 августа - с Самарой», - рассказали там.

Уточняется: с 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ.

Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе с начала пандемии составляет 109, выздоровели 37 пациентов, трое умерли.

Ранее сообщалось: в Москве неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах в аэропортах Шереметьево и Жуковский.