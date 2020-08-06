В Москве неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах в аэропортах Шереметьево и Жуковский
6 августа 2020, 14:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Неизвестный сообщил о «минировании» аэропортов Шереметьево и Жуковский, а также самолетов, расположенных на их территории. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Уточняется, что в Шереметьево «заминированы» четыре самолета.
По данным, на месте работают сотрудники оперативных служб, информация проверяется. Аэропорты работают в штатном режиме.
Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов в РФ начали активно поступать с 3 марта. Неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить «минирование» самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов и авиакомпаний.
Ранее сообщалось: в Турции девять депутатов парламента заразились коронавирусной инфекцией.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.