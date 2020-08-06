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В Москве неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах в аэропортах Шереметьево и Жуковский

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Москве неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах в аэропортах Шереметьево и Жуковский
Аэропорт. Фото: pixabay.com

Неизвестный сообщил о «минировании» аэропортов Шереметьево и Жуковский, а также самолетов, расположенных на их территории. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что в Шереметьево «заминированы» четыре самолета.

По данным, на месте работают сотрудники оперативных служб, информация проверяется. Аэропорты работают в штатном режиме.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов в РФ начали активно поступать с 3 марта. Неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить «минирование» самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов и авиакомпаний.

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