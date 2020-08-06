В Турции девять депутатов парламента заразились коронавирусной инфекцией

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6 августа 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вирус. Фото: pixabay.com

В Турции девять депутатов Великого национального собрания заразились коронавирусом. Об этом рассказал спикер парламента Мустафа Шентоп.

Как уточнил Шентоп, «пятеро из них находятся на домашнем лечении, а четверо были госпитализированы».

Уточняется: лечение также проходят 35 работников парламента.

COVID-19 был впервые выявлен в регионе 10 марта. Общее число зараженных в стране к настоящему моменту превысило 236 тыс., скончались 5 784 человека, выздоровели 219 506 пациентов.

Ранее сообщалось: в США за минувшие сутки выявили 52 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.