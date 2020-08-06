В США за минувшие сутки выявили 52 тысячи новых случаев заражения COVID-19

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6 августа 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В США за минувшие сутки выявлено более 52 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

За последние 24 часа в регионе зарегистрировано 52 810 зараженных коронавирусной инфекций и 1 399 летальных исходов. Днем ранее эти показатели составляли 57 540 и 1233 соответственно.

За все время пандемии в США выявили 4 823 892 случая инфицирования COVID-19 , скончались свыше 158 тысяч пациентов, выздоровели более 1,5 миллиона заразившихся.

Ранее сообщалось: российские медики нашли новый способ диагностики COVID-19.