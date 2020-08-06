Российские медики нашли новый способ диагностики COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

6 августа 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Робот. Фото: pixabay.com

Врачи из Бурятии научились диагностировать пневмонию и признаки коронавирусной инфекции с помощью искусственного интеллекта. Об этом заявили в правительстве республики.

«Теперь диагностика пневмонии, в том числе признаки COVID-19, может проводиться в медицинском учреждении по снимкам компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта», - сказано в сообщении.

Отмечается, что нейросеть обучили на примере десяти тысяч КТ-изображений. Искусственный интеллект определяет вероятность COVID-19 и выявляет наличие воспалений, чем облегчает работу врачей. При этом точность работы ИИ оценивается в 90%. Предполагается, что возможности нейросети будут расширяться.