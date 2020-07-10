Ученые утверждают, что коронавирус можно диагностировать по голосу

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10 июля 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.

боль в горле, pixabay.com

Группа ученых из MIT провела исследование и сообщила о необычном способе диагностики коронавируса нового типа. Согласно последним данным специалистов, выявить наличие COVID-19 у человека можно по голосу.

Ученые заявили, что голос и речь человека во многом зависят от работы дыхательного аппарата. В частности, если с легкими возникают проблемы, это отражается на том, как пациент разговаривает.

В рамках исследования специалисты использовали записи голосов знаменитостей, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, протекавшая бессимптомно. Для анализа были сопоставлены записи до заражения и после того, как человек получил положительный результат на COVID-19.

По словам ученых, при заражении коронавирусом нового типа значительно сокращается разнообразие звуковых сигналов, которое проявляется в характеристиках голоса, связанных с дыханием.