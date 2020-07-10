Росстат: в мае коронавирус унес жизни 5 644 россиян
10 июля 2020, 17:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В мае текущего года коронавирус нового типа унес жизни 5 644 граждан Российской Федерации. Соответствующую информацию предоставил вечером в пятницу, 10 июля, руководитель Росстата Павел Малков.
Уточняется также, что коронавирусная инфекция рассматривается в качестве главной причины еще 1 800 смертей в мае 2020 года, однако это пока не установлено окончательно.
Подчеркивается, что в последний месяц весны смертность выросла в 55 субъектах Российской Федерации, причем максимальный прирост был выявлен в регионах, которые первыми столкнулись с распространением коронавируса нового типа.
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