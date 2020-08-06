Зеленский заявил, что не может гарантировать мир в Донбассе
6 августа 2020, 13:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на продолжение режима тишины в Донбассе. Он отметил, что Киев предпринимает все возможные меры для этого.
Зеленский подчеркнул, что, несмотря на позицию и старания украинских властей, в жизни может произойти что угодно. По его словам, если бы ситуация полностью зависела от Киева, уже сейчас можно было бы приступать к следующему этапу нормализации отношений. «Гарантировать ничего не могу, но мы все делаем, как на Украине, так на встрече в минском формате, в режиме видеоконференций трехсторонней контактной группы. Будем и дальше держать кулаки», - сказал Зеленский.
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