Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Зеленский заявил, что не может гарантировать мир в Донбассе

, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Зеленский заявил, что не может гарантировать мир в Донбассе
Владимир Зеленский. Фото: соцсети

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на продолжение режима тишины в Донбассе. Он отметил, что Киев предпринимает все возможные меры для этого.

Зеленский подчеркнул, что, несмотря на позицию и старания украинских властей, в жизни может произойти что угодно. По его словам, если бы ситуация полностью зависела от Киева, уже сейчас можно было бы приступать к следующему этапу нормализации отношений. «Гарантировать ничего не могу, но мы все делаем, как на Украине, так на встрече в минском формате, в режиме видеоконференций трехсторонней контактной группы. Будем и дальше держать кулаки», - сказал Зеленский.

АБ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью