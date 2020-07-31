Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
31 июля 2020, 07:59[ «Аргументы Недели» ]
Украинские жители предложили президенту Владимиру Зеленскому «поправить здоровье» после его выступления на открытии нового медицинского центра. В ходе своей тождественной речи глава государства «похвастался» созданием самолетов, которые «будут летать и всех бомбить».
«Покажем всем, какие мы сильные. Самолеты летят, будем всех бомбить!» - высказал он.
На что украинцы заявили, что Зеленский ходил на уроки «к репетитору Порошенко», поскольку очень часто употреблять его любимое слово – «фантастично».
Кроме того, их возмутила фраза президента про «бомбить».
«На каком языке он лопочет ничего не понятно даже для украинцев», - отметили граждане страны в комментариях к выступлению.
Другие сравнили его манеру речи с речью президента США Дональда Трампа, слова которого тоже сложно понять.
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