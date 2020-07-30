Зеленский предложил сделать Курбан-Байрам государственным праздником
30 июля 2020, 21:18[ «Аргументы Недели» ]
Глава украинского государства Владимир Зеленский поручил правительству рассмотреть вопрос о наделении главных религиозных праздников иудеев, мусульман и католиков статусом государственных.
Согласно указу президента Украины, правительство должно изучить этот вопрос и выработать предложения по взаимодействию со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.
Речь идет о таких праздниках, как Рамазан, Курбан-байрам, Песах, Рош ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и других. Цель данного предложения заключается в обеспечении конституционных прав и свобод граждан и реализации равных прав и возможностей всех верующих.
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