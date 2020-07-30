Пять причин, почему Зеленский терпит неудачу в Украине

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июля 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: The National Interest

Фото: National Interest

Бедный Владимир Зеленский. В апреле 2019 года комик, ставший кандидатом в президенты, занял самый высокий пост в Украине с перевесом почти три к одному, а несколько месяцев спустя его партия победила на парламентских выборах. Зеленский получил большинство в парламенте. Однако теперь президенту грозит политическое будущее, в котором нет ничего смешного.

Зеленский был избран на основании трех обещаний: прекратить войну на востоке Украины, сделать большую восточноевропейскую страну с населением 42 миллиона человек богатой и остановить коррупцию. Но после первоначального всплеска активности на фронте реформ он в конечном итоге запнулся на этих обещаниях. Громогласная риторика о коренном изменении Украины сошла на нет, превратившись в слабое пианиссимо. Всего лишь год спустя он кажется вялым и побежденным.

Сдвиг не только в тоне, но и в содержании и персонале. Зеленский уволил своего реформаторски настроенного премьер-министра, большую часть своего кабинета, генерального прокурора и многих других высокопоставленных чиновников в марте и апреле, ошеломив всех. Хуже времени и быть не могло. Глобальная пандемия коронавируса достигла Украины несколькими неделями позже и вполне может поглотить до 8,2% ее ВВП. Зеленский нанял помощников с небольшим опытом и даже старых закадычных друзей Януковича. В то же время он поддерживает политически мотивированные обвинения против бывшего президента, генерального прокурора, бывшего министра инфраструктуры, руководителей налоговой и таможенной служб.

В мае Министерство финансов уволило главу наблюдательного совета независимой компании, которая контролирует транспортировку газа, ПАО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ). Исторически газ был основным сектором для самостоятельного обогащения, но в 2014 году ситуация начала меняться. Шаг Зеленского – это шаг назад к плохим старым временам безудержного дефолта, потенциально открывающий путь к увольнению глав независимых наблюдательных советов, управляющих «Нафтогазом», «Приватбанком» и другими важными государственными компаниями. Прощай, корпоративное управление – мы едва знали тебя.

В июле глава Национального банка Украины подал в отставку после личной встречи с Зеленским, сославшись на политическое давление. Томаш Фиала, глава Dragon Capital, крупнейшей инвестиционной компании в Украине, заявил, что приостановит все будущие инвестиции. «Это последняя капля. Можно только догадываться, каковы их мотивы. Это либо полная некомпетентность, либо саботаж, мотивированный Россией», – написал Фиала.

Что же пошло не так? Вот пять теорий, объясняющих радикальные, а зачастую и непостоянные сдвиги.

Слуга олигарха:

Зеленский – марионетка Игоря Коломойского. Коломойский, которому принадлежал крупнейший банк страны – «Приватбанк», был обвинен в разграблении банка на сумму $6 млрд, прежде чем потерять его в 2016 году. Теперь он делает все возможное в нескольких судах разных стран, чтобы вернуть банк или хотя бы часть наличных денег. Зеленский и Коломойский, безусловно, имеют тесные отношения: телешоу Зеленского, в котором он проходит путь от деревенского учителя истории до президента после вирусной тирады о коррупции, транслировалось на телеканале Коломойского «1+1». Олигарх также поддержал Зеленского позитивным освещением в СМИ задолго до президентских выборов. Джон Фишер из Би-би-си спросил Зеленского о его отношениях с Коломойским во время предвыборной кампании, и Зеленский сказал, что олигархи владеют всеми крупными станциями, и тот факт, что его шоу идет на канале Коломойского, не имеет большого значения. Год спустя это заявление стало слишком легковерным.

В первый же год своего пребывания у власти Зеленский «обнял олигархов». В сентябре 2019 года администрация президента опубликовала ухмыляющуюся фотографию президента, премьер-министра, главы администрации и Коломойского в кабинете президента. Зеленский не сделал ничего, чтобы привлечь Коломойского к уголовной ответственности, в то время как его недавно назначенный генеральный прокурор возбудил двадцать четыре уголовных дела против предшественника Петра Порошенко.

Российская марионетка:

Идея, давно удерживаемая многими представителями украинской диаспоры и националистами из Западной Украины. Зеленский не является носителем украинского языка, не осуждает президента России Владимира Путина при каждом удобном случае и проявляет гибкость в усилиях по установлению мира на востоке Украины. Эта теория имеет поверхностную привлекательность, но не имеет подтверждающих доказательств помимо косвенных и, что более важно, не учитывает явную некомпетентность Киева.

Жертва собственной неопытности:

У Зеленского был план, и он потерпел поражение. До 2019 года он никогда не занимал большой административной должности и никогда не служил в правительстве. К счастью для него, его первый начальник штаба Андрей Богдан знал, как управлять президентской администрацией. Пока Богдан был на месте, в Киеве все работало. После Богдана все пошло прахом. По данным источников в Киеве, Зеленский слушает четырех друзей, которые служат начальником штаба, старшими советниками и главой спецслужб. Никто не имеет никакого представления об экономике или политике. Когда этот доверенный круг расходится во мнениях, Зеленский не знает, что делать. Инсайдеры говорят мне, что президент никому не доверяет, хочет видеть своих людей в каждом комитете и совете директоров, не имеет идеологии и настаивает на том, что все должно быть сделано немедленно. Он не может делегировать полномочия. Он игнорирует свой собственный кабинет и имеет дело непосредственно с министрами и региональными лидерами. После серии неоправданных кадровых решений этой весной эта теория выглядит все более вероятной.

Жертва собственной наивности:

Зеленский искренне желал добра и баллотировался в президенты, чтобы исправить ситуацию в стране. Прежде чем баллотироваться в президенты, он был богат, знаменит и весел. Другими словами, ему не нужна была эта работа. Он говорит, что избрался, чтобы его дети могли жить в нормальной стране. По словам экс-премьера Алексея Гончарука, Зеленский изменился. Человек, с которым он начал работать, и Зеленский сегодня – это два разных человека.

Нет соответствия для системы:

Изменить Украину невозможно. Все продается, в том числе и парламентарии. Назовите свою цену, и вы можете усыновить ребенка в период COVID-19, нелегально перевезти сотни собак в Канаду и сделать почти все остальное. Олигархи, похоже, за гроши восстановили свой контроль над парламентом, и все это время они контролировали средства массовой информации и все основные отрасли промышленности. До тех пор, пока роль денег в политике Украины не изменится, неважно, кто будет президентом. Современная история Украины не позволяет полностью отвергнуть эту теорию.

Ясно одно: шоу будет идти в Украине, но будет ли Зеленский исполнять главную роль – это другой вопрос.