Власти Болгарии готовы облегчить визовые требования для туристов из России
6 августа 2020, 13:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Болгарии планируют облегчить визовые требования для российских туристов, чтобы увеличить их поток нынешним летом.
Вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова считает, что Россия – один из важнейших рынков для болгарского туризма. По ее словам, власти готовы прилагать все усилия для обеспечения комфортных условий гостей и туроператоров.
Уже сейчас российские туроператоры уже могут подавать заявки на субсидирование чартеров на болгарские курорты. За каждого туриста Болгария платит по 35 евро.
Ранее сообщалось, что власти Болгарии могут оплатить лечение и питание туристов, заболевших на отдыхе COVID-19.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.