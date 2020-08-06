Власти Болгарии готовы облегчить визовые требования для туристов из России

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6 августа 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Пляж. Фото: pixabay.com

В Болгарии планируют облегчить визовые требования для российских туристов, чтобы увеличить их поток нынешним летом.

Вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова считает, что Россия – один из важнейших рынков для болгарского туризма. По ее словам, власти готовы прилагать все усилия для обеспечения комфортных условий гостей и туроператоров.

Уже сейчас российские туроператоры уже могут подавать заявки на субсидирование чартеров на болгарские курорты. За каждого туриста Болгария платит по 35 евро.

Ранее сообщалось, что власти Болгарии могут оплатить лечение и питание туристов, заболевших на отдыхе COVID-19.