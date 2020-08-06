Лукашенко рассказал о политических настроениях сына

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6 августа 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

Николай Лукашенко. Фото: Википедия

Белорусский президент Александр Лукашенко признался, что его 15-летнего сына Николая можно считать «оппозиционно настроенным» человеком.

В беседе с журналистом Дмитрием Гордоном, Лукашенко признался, что не хотел бы, чтобы в дальнейшем сын возглавил страну. По словам действующего президента Белоруссии, он хочет для своего ребенка более спокойной жизни.

В свою очередь, Гордон предположил, что у 15-летнего юноши могли сформироваться свои взгляды на мир во время поездок с отцом в разные страны и общения с политиками. «Он оппозиционно настроен к власти вообще», - добавил журналист.