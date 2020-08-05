Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло на 206 тысяч

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5 августа 2020, 21:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество случаев заражения коронавирусом во всем мире возросло за последние сутки более чем на 206 тысяч. Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения.

Уточняется: за последние 24 часа в мире зарегистрировали 206 709 инфицированных коронавирусной инфекцией, умерли еще 5 116 пациентов с COVID-19.

Всего, по данным организации, коронавирусом нового типа в мире заразились 18 354 342 человека, скончались 696 147 зараженных жителей.

Ранее сообщалось: число новых зараженных COVID-19 в Италии приблизилось к двухмесячному максимуму.