Число новых зараженных COVID-19 в Италии приблизилось к двухмесячному максимуму
5 августа 2020, 19:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Число случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось за последние сутки на 384. Об этом сообщило министерство здравоохранения.
Отмечается: это почти максимальный показатель суточного прироста инфицированных с 5 июня, больше новых случаев инфицирования - 386 - было зафиксировано только 30 июля.
Десять человек с подтвержденным COVID-19 скончались за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших достигло 35 181. В больницах остаются 764 пациентов, 41 из них находится в отделениях интенсивной терапии. Из 248 803 заразившихся за все время пандемии вылечились 200 976 человек.
Ранее сообщалось: в Италии турист повредил музейную ценность во время селфи.
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