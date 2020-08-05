В Италии турист повредил музейную ценность во время селфи

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5 августа 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Fox news

фото статуи с сайта музея

Австралийский турист повредил музейную статую, которой 200 лет. Он хотел сделать хороший снимок, поэтому позировал рядом с произведением искусства.

Турист повредил статую скульптора Антонио Кановы «Паолина Боргезе Бонапарт в роли Венеры Виктрикс». Он хотел сделать хороший кадр. Поэтому нарушил правила посещения музея. И в результате отломил два пальца на ноге скульптуры.

«Посетитель явился в музей», — сообщила пресс-служба музея Gipsoteca Antonio Canova в Поссаньо: «Он сел на статую Антонио Кановы. После этого турист быстро отошел от поврежденной работы и не предупредил персонал об инциденте. Через несколько минут охранник заметил поломку. Была объявлена чрезвычайная ситуация».

Инцидент попал на запись камер наблюдения. Туриста удалось вычислить. Он извинился, признал ошибку, и пояснил, что не осознавал, какой ущерб может нанести.

Антонио Канова был известным неоклассическим скульптором. Он прославился мраморными статуями. Умер в 1822 году в возрасте 64 лет. Музей планирует восстановить поврежденную статую.