В Британии директора компаний отказались снижать себе зарплату во время кризиса

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5 августа 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: CIPD

фото: pixabay.com

Разразившийся кризис не сумел обуздать аппетиты боссов крупнейших британских компаний. Они предпочли сокращать персонал.

Большинство крупных компаний в Великобритании воспользовались дотациями правительства. Эта схема позволяет компенсировать затраты на оплату вынужденных отпусков. Это было сделано для того, чтобы хотя бы немного сбить пламя пожара финансового кризиса, разгоравшегося из-за пандемии.

«Только 36 компаний из числа FTSE100 сочли целесообразным сократить зарплаты своих руководителей», — говорится в исследовании, в котором принял участие Институт персонала и развития.

В список FTSE100 входят сто крупнейших компаний. Познакомившиеся с результатами исследования эксперты говорят, что оно показало им: пандемия не стала для бизнеса точкой разума. Топ-менеджеры не готовы жертвовать своим благополучием в интересах компаний, которыми они руководят, даже во время кризиса.