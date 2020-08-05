В Британии директора компаний отказались снижать себе зарплату во время кризиса
5 августа 2020, 18:35[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]Источник: CIPD
Разразившийся кризис не сумел обуздать аппетиты боссов крупнейших британских компаний. Они предпочли сокращать персонал.
Большинство крупных компаний в Великобритании воспользовались дотациями правительства. Эта схема позволяет компенсировать затраты на оплату вынужденных отпусков. Это было сделано для того, чтобы хотя бы немного сбить пламя пожара финансового кризиса, разгоравшегося из-за пандемии.
«Только 36 компаний из числа FTSE100 сочли целесообразным сократить зарплаты своих руководителей», — говорится в исследовании, в котором принял участие Институт персонала и развития.
В список FTSE100 входят сто крупнейших компаний. Познакомившиеся с результатами исследования эксперты говорят, что оно показало им: пандемия не стала для бизнеса точкой разума. Топ-менеджеры не готовы жертвовать своим благополучием в интересах компаний, которыми они руководят, даже во время кризиса.
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