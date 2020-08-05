Эксперты научили, как найти достойную работу в кризис

Аргументы Недели → Общество 13+

5 августа 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Указатель. Фото: pixabay.com

В России пандемия коронавируса COVID-19 стала причиной рекордной безработицы, за второй квартал текущего года ее уровень увеличился на 30%. Однако HR-специалисты считают, что даже в таких условиях можно найти хорошую работу и сохранить докризисный уровень дохода.

Для начала нужно сравнить свои ожидания с реальной ситуацией на рынке. Для этого можно посмотреть предложения на сайтах по поиску работы. Требования при этом занижать не стоит, а попросить небольшую прибавку в сравнении с прошлым местом - можно. «Возникает вопрос: действительно ли вы такой классный специалист, раз при вашем опыте и образовании вы готовы на низкую зарплату», - объяснила эксперт Анна Осипова.

При составлении резюме не нужно его перегружать Опыт лучше указать только тот, который будет полезен на новом месте. Чтобы обратить внимание на детали, лучше сделать это в сопроводительном письме. Хорошей стратегией будет поиск работы в смежных профессиях. «Например, с медицинским образованием можно рассматривать вакансии медицинского представителя или менеджера по продажам в медицинской компании», - подчеркнула Осипова.