Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Эксперты научили, как найти достойную работу в кризис

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Эксперты научили, как найти достойную работу в кризис
Указатель. Фото: pixabay.com

В России пандемия коронавируса COVID-19 стала причиной рекордной безработицы, за второй квартал текущего года ее уровень увеличился на 30%. Однако HR-специалисты считают, что даже в таких условиях можно найти хорошую работу и сохранить докризисный уровень дохода.

Для начала нужно сравнить свои ожидания с реальной ситуацией на рынке. Для этого можно посмотреть предложения на сайтах по поиску работы. Требования при этом занижать не стоит, а попросить небольшую прибавку в сравнении с прошлым местом - можно. «Возникает вопрос: действительно ли вы такой классный специалист, раз при вашем опыте и образовании вы готовы на низкую зарплату», - объяснила эксперт Анна Осипова.

При составлении резюме не нужно его перегружать Опыт лучше указать только тот, который будет полезен на новом месте. Чтобы обратить внимание на детали, лучше сделать это в сопроводительном письме. Хорошей стратегией будет поиск работы в смежных профессиях. «Например, с медицинским образованием можно рассматривать вакансии медицинского представителя или менеджера по продажам в медицинской компании», - подчеркнула Осипова.

АБ

В мире

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Ростислав Ищенко, политический эксперт, обозначил регион бывшего Советского Союза, где может начаться новый военный конфликт. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью