В России иностранным студентам стало проще устроиться на работу
5 августа 2020, 10:35[ «Аргументы Недели» ]
С 5 августа вступают в силу поправки в законодательство, которые позволят иностранцам, обучающимся в российских вузах и профтехучилищах, устроиться на работу без лишних трудностей.
В соответствии с законом иностранные студенты, которые учатся в России очно в профучилищах или в имеющих государственную аккредитацию вузах, имеют право в свободное от учебы время трудоустроиться в упрощенном порядке, без необходимости получения разрешения или патента. Однако в случае, если студент завершил или прекратил обучение, трудовой договор, заключенный с ним, подлежит прекращению, говорится в пояснительной записке.
Это в дальнейшем позволит увеличить не менее чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в наших учебных заведениях.
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