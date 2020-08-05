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В России иностранным студентам стало проще устроиться на работу

, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

В России иностранным студентам стало проще устроиться на работу
Иностранные студенты. Фото: сайт ГД.

С 5 августа вступают в силу поправки в законодательство, которые позволят иностранцам, обучающимся в российских вузах и профтехучилищах, устроиться на работу без лишних трудностей.

В соответствии с законом иностранные студенты, которые учатся в России очно в профучилищах или в имеющих государственную аккредитацию вузах, имеют право в свободное от учебы время трудоустроиться в упрощенном порядке, без необходимости получения разрешения или патента. Однако в случае, если студент завершил или прекратил обучение, трудовой договор, заключенный с ним, подлежит прекращению, говорится в пояснительной записке.

Это в дальнейшем позволит увеличить не менее чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в наших учебных заведениях.

ДВа

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