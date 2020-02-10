Смирнов: более 90% иностранных студентов возвращается на Родину после учебы в России

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10 февраля 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Виктор Смирнов заявил, что более 90% иностранных студентов, после окончания российского вуза, возвращаются на Родину.

«Подавляющее большинство – порядка 90% - возвращаются в свои страны. По КНР это практически 100%, по другим странам чуть меньше, но более 90% возвращаются. При этом, российское государство целенаправленно создаёт возможности, чтобы лучшие из выпускников закреплялись в российских вузах – поступали в ординатуру, аспирантуру – и, через них устанавливались прочные связи с теми странами, из которых они приехали», - сказал Смирнов.