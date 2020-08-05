Отказ от карантина спас Швецию

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5 августа 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: BBC

фото: pixabay.com

Опыт Швеции уже начал провоцировать споры. Эта страна отказалась вводить карантин. Поначалу это казалось бесполезным. Экономика Швеции рухнула, вместе со всеми. Теперь выясняется, что ничего подобного.

Опыт Швеции был рассмотрен телеканалом BBC. Тамошние власти отказались от карантина после начала пандемии.

Экономисты внимательно присматривались к этому решению. Ожидалось, что страну накроет волна коронавируса. Из-за этого экономические потери прогнозировались больше.

Первые данные дали повод для триумфа пессимистов. Экономика Швеции ушла в минус. Уже когда Шведское статистическое управление проверило показатели, выяснилось, что падение было меньшим, чем в других станах.

«Экономика Швеции сократилась на 8,6 процентов в период с апреля по июнь», — сообщил телеканал BBC: «Но оценка статистического управления Швеции показала, что страна жила лучше, чем другие страны ЕС, которые принимали более строгие меры».

В Евросоюзе экономика упала на 11,9 процентов в течение того же периода. А у некоторых стран Европы показатели еще хуже. Экономика Испани обрушилась на 18,5 процентов, Франции на 13,8 процента, Италии на 12,4 процента.