К чему привел отказ Швеции от карантинных мер

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4 августа 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вloomberg

Копилка. Фото: pixabay.com

Швеция отказалась от жестких ограничений в связи с пандемией COVID-19, из-за чего вызвала споры между экономистами по всему миру. Оказалось, что ВВП Швеции упал на 7%, что является беспрецедентным показателем.

При этом экономисты подчеркивают, что спад шведской экономики окажется значительно меньше, чем в Америке и многих странах Европы. «Шведская экономика не осталась невредимой, несмотря на отсутствие жесткого карантина, однако мы считаем, что падение ВВП во втором квартале будет на две трети меньше, чем в еврозоне», - считает экономист Дэвид Оксли.

При этом в стране зафиксирован высокий уровень смертности населения от коронавируса. Также остается неизвестным, сможет ли Швеция восстановиться быстрее, чем соседние страны, решившиеся на карантин.