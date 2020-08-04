К чему привел отказ Швеции от карантинных мер

4 августа 2020, 07:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: Вloomberg
Швеция отказалась от жестких ограничений в связи с пандемией COVID-19, из-за чего вызвала споры между экономистами по всему миру. Оказалось, что ВВП Швеции упал на 7%, что является беспрецедентным показателем.
При этом экономисты подчеркивают, что спад шведской экономики окажется значительно меньше, чем в Америке и многих странах Европы. «Шведская экономика не осталась невредимой, несмотря на отсутствие жесткого карантина, однако мы считаем, что падение ВВП во втором квартале будет на две трети меньше, чем в еврозоне», - считает экономист Дэвид Оксли.
При этом в стране зафиксирован высокий уровень смертности населения от коронавируса. Также остается неизвестным, сможет ли Швеция восстановиться быстрее, чем соседние страны, решившиеся на карантин.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.