«Игнором вирус не прогнать». Шведская модель борьбы с коронавирусом не привела к улучшению ситуации

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19 июня 2020, 22:23 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Ещё в апреле вся мировая общественность удивлялась шведской стратегии по борьбе с коронавирусной эпидемией.

По сути, эта страна так и не ввела должные ограничения. Хотя на некоторые запреты властям пришлось пойти. Было запрещено собираться группами до 50 человек. Людям не разрешили видеться с родственниками из домов престарелых. В ВУЗах распространилось дистанционное обучение. В ресторанах строго отслеживается расстояние между посетителями. Но всё же города Швеции жили привычной жизнью. Люди будто бы не видели, что вокруг них уже давно сгущаются сумерки. Вскоре пандемия отчётливо дала о себе знать. Стало увеличиваться количество заражённых. Выросла смертность среди пожилых.

На сегодня в Швеции находятся 56 000 заболевших Covid-19. Выздоровевших пока очень мало, их число не доходит и до 5000. При этом более 5000 человек (5053) не справились с ситуацией и умерли от осложнений. В день в этой стране умирает по 40 пациентов в день. Хуже всего приходится очень пожилым людям. Почти 40% ушедших проживали в домах престарелых. Многие шведы слишком доверяют своему правительству, чтобы хоть как-то критиковать его. Но уже находятся и те, кто считает действия минздрава неправильными. В соцсетях некоторые пользователи говорят, что «игнором вирус не прогнать», и что проблему существования «ковида» надо было признать ещё ранней весной.