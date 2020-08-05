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В порту Бейрута в результате взрыва затонул круизный лайнер

, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

В порту Бейрута в результате взрыва затонул круизный лайнер
Бейрут. Фото: globallookpress.com

В ливанской столице в результате взрыва в порту затонул круизный лайнер Orient Queen. Известно, что не обошлось без жертв, несколько человек получили ранения.

Сообщается, что лайнер был пришвартован в порту, когда произошел взрыв. В результате происшествия корпус судна оказался поврежден, после чего вода стала заполнять трюм. Два человека погибли, семеро получили ранения.

Ранее стало известно, что в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Погибло более 100 человек, несколько тысяч получили ранения. В стране объявили три дня траура. Предполагается, что взрыв произошел из-за возгорания аммиачной селитры.

АБ

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