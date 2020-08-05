Журналист из Бейрута предположила, что взрыв в порту - дело рук военных
5 августа 2020, 12:53[ «Аргументы Недели» ]
Журналист из Бейрута Анхар Кочнева высказала свое предположение о том, что могло стать причиной взрыва в порту. Она отметила, что над ливанской столицей регулярно летают иностранные самолеты.
Кочнева рассказала, что взрыв был очень мощный, услышать его можно было за несколько километров. Журналист высказала догадку, что взорваться в порту могло не что иное как оружие. «Над нами израильские самолеты летают, как у себя дома. То есть они могли что-то отследить и ударить, поэтому что-то могло сдетонировать в порту, по предварительной информации», - передает ее слова Радио Sputnik.
Ранее эксперт рассказал, почему в Бейруте после взрыва был розовый дым.
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