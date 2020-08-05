Глава Ливана: страна столкнулась с беспрецедентным экономическим кризисом
5 августа 2020, 14:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: Al Arabia
Президент Ливана Мишель Аун днем в среду, 5 августа, сделал важное заявление. По словам политика, его страна после мощного взрыва в Бейруте столкнулась с сильнейшим экономическим кризисом.
Мишель Аун подчеркнул, что в Ливане начался беспрецедентный экономический кризис. Президент страны отметил, что тот, кто стоит за взрывом в порту, понесет самое суровое наказание.
Ранее сегодня Метеорологический департамент Главного управления гражданской авиации Ливана предупредил жителей Бейрута о загрязненном воздухе в зоне мощного взрыва, который произошел накануне. Граждан призывают не приближаться к порту и к горной местности.
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