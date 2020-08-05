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Глава Ливана: страна столкнулась с беспрецедентным экономическим кризисом

, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Al Arabia

Глава Ливана: страна столкнулась с беспрецедентным экономическим кризисом
последствия взрыва в Бейруте, Xinhua

Президент Ливана Мишель Аун днем в среду, 5 августа, сделал важное заявление. По словам политика, его страна после мощного взрыва в Бейруте столкнулась с сильнейшим экономическим кризисом.

Мишель Аун подчеркнул, что в Ливане начался беспрецедентный экономический кризис. Президент страны отметил, что тот, кто стоит за взрывом в порту, понесет самое суровое наказание.

Ранее сегодня Метеорологический департамент Главного управления гражданской авиации Ливана предупредил жителей Бейрута о загрязненном воздухе в зоне мощного взрыва, который произошел накануне. Граждан призывают не приближаться к порту и к горной местности.

ЕТ

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