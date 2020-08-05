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Жителей Бейрута предупреждают о загрязненном воздухе в зоне взрыва

, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: OTV

Жителей Бейрута предупреждают о загрязненном воздухе в зоне взрыва
последствия взрыва в Бейруте, Xinhua

Метеорологический департамент Главного управления гражданской авиации Ливана в среду, 5 августа, предупредил жителей Бейрута о загрязненном воздухе в зоне мощного взрыва, который произошел накануне.

В департаменте призвали граждан не приближаться к зоне взрыва в порту Бейрута и к гористой местности к северу от порта, поскольку ветер приносит туда загрязненный воздух.

Напомним, взрыв случился в минувший вторник неподалеку от базы ВМС Ливана. Взрывной волной оказались уничтожены и повреждены десятки зданий и автомобилей, во многих кварталах столицы оказались выбиты стекла. Погибли более 100 человек, пострадали свыше 4 тысяч граждан.

ЕТ

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