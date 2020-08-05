Министр экономики Ливана: запасов зерна в стране осталось менее, чем на месяц

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5 августа 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

зерно, pixabay.com

В среду, 5 августа, стало известно, что запасов зерна в Ливане осталось менее чем на месяц. Соответствующую информацию предоставил сегодня министр экономики и торговли страны Рауль Нехме.

Нехме подчеркнул, что в связи с данным фактом, власти Ливана в настоящий момент ищут альтернативные хранилища продовольствия.

Напомним, в минувший вторник порту столицы страны Бейруте прогремел мощный взрыв. В результате случившегося было уничтожено около 85 процентов запасов зерна. Власти страны заявили, что планируют в ближайшее время увеличить импорт данной продукции.