Власти Бейрута оценили ущерб от мощного взрыва в порту
5 августа 2020, 12:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: LBCI Nеws
Губернатор Бейрута Марван Аббуд в среду, 5 августа, оценил ущерб от взрыва в порту города. Происшествие случилось накануне вечером, после чего столица Ливана была объявлена зоной бедствия.
По словам губернатора Бейрута, размер ущерба от мощного взрыва составляет от 3 до 5 миллиардов долларов, однако эта сумма может увеличиться. Подчеркивается, что сотни жителей города остались без жилья.
Ранее власти столицы Ливана заявили, что причиной случившегося стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры. Погибли более 100 человек. Свыше 4 тысяч граждан пострадали. Многие до сих пор считаются пропавшими без вести. Правительство страны объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.
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