Власти Бейрута оценили ущерб от мощного взрыва в порту

Аргументы Недели → В мире 13+

5 августа 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: LBCI Nеws

последствия взрыва в Бейруте, Xinhua

Губернатор Бейрута Марван Аббуд в среду, 5 августа, оценил ущерб от взрыва в порту города. Происшествие случилось накануне вечером, после чего столица Ливана была объявлена зоной бедствия.

По словам губернатора Бейрута, размер ущерба от мощного взрыва составляет от 3 до 5 миллиардов долларов, однако эта сумма может увеличиться. Подчеркивается, что сотни жителей города остались без жилья.

Ранее власти столицы Ливана заявили, что причиной случившегося стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры. Погибли более 100 человек. Свыше 4 тысяч граждан пострадали. Многие до сих пор считаются пропавшими без вести. Правительство страны объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.