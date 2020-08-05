Жительницы Бейрута рассказали о происходящем в городе после мощного взрыва

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5 августа 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

последствия взрыва в Бейруте, Marwan Naamani/dpa

Жительницы Бейрута рассказали журналистам о происходящем в городе после мощного взрыва, который произошел в минувший вторник, 4 августа. Столицу Ливана ранее сегодня объявили зоной бедствия.

К настоящему моменту количество жертв взрыва в порту Бейрута превысило 100 человек, ранения получили более четырех тысяч жителей города. Многие люди пропали без вести.

Гид из столицы Ливана Оксана Нахед в беседе с Радио Sputnik рассказала об обстановке в городе после трагедии. По словам женщины, улицы разрушены, повсюду видны завалы. Введены ограничения по передвижению, кроме того, накануне возникали проблемы со связью. Нахед уточнила, что вся центральная часть Бейрута пострадала, разрушены оказались и жилые кварталы, и промышленные районы. Она отметила, что у Ливана нет большого количества спецтехники, поэтому разбор обломков и поиск людей под ними займет некоторое время. В ближайшее время начнется сбор крови для пострадавших.

Другой городской гид Екатерина Алаеддин сообщила, что в момент происшествия находилась в районе российского посольства, примерно в 3-4 километрах от эпицентра взрыва. По словам женщины, внезапно все начало трястись, пол ходил ходуном, люстры качались, дребезжала посуда. Возникло ощущение, что случилось землетрясение. Через некоторое время ее и других людей накрыла взрывная волна. Осколки стекол были задержаны москитной сеткой на балконе. Алаеддин заявила, что вышла на улицу и увидела разбитые стекла и выбитые двери в соседних домах, люди также вышли из домов, не понимая, что происходит.

Уточняется, что после случившегося порт фактически перестал существовать. Отмечается также, что в районе взрыва находилось множество культурных объектов и административных зданий. Сейчас большинство строений разрушено.