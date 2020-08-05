Бейрут объявлен зоной бедствия

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5 августа 2020, 07:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sky News Arabia

последствия взрыва в Бейруте, Xinhua

Утром в среду стало известно, что Верховный совет обороны Ливана по итогам экстренного заседания, проведенного после взрыва в порту столицы республики Бейрута, объявил город зоной бедствия.

Совет порекомендовал правительству премьер-министра страны Хасана Диаба объявить чрезвычайное положение на территории Бейрута.

Напомним, накануне вечером в районе порта столицы Ливана произошел мощный взрыв. Согласно информации, предоставленной губернатором, пострадала половина зданий в городе, а больницы оказались переполнены из-за количества травмированных граждан. В минздраве страны заявили, что погибли более 70 человек, а пострадали свыше 3 тысяч.

По словам главы службы общей безопасности страны генерала Аббаса Ибрагима, по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, которые в течение длительного времени хранились в порту. Точная причина случившегося, однако, устанавливается.