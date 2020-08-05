Уход американцев не столько удар по защищённости ФРГ, как удар по кошельку

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5 августа 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

Появились детали по решению президента США Дональда Трампа о выводе части американских войск из Германии. Их озвучили министр обороны США Эспер и зампредседателя Объединённого комитета начальников штабов генерал Хайтен. Поначалу многим казалось, что решение об этом было принято Трампом неожиданно и импульсивно, но в данном случае это не так.



Трамп замыслил отправить янки домой ещё в конце 2017 г., если не раньше. Тогда он выяснил, сколько американцев находится в ФРГ, и не понял, что они там делают. Тем более Европа не хочет платить свою долю в НАТО в достойном объёме. А заставлять союзников «делать взносы в Союз меча и орала» – это любимый конёк Трампа.



Многие эксперты поначалу считали, что Трамп только пугает немцев, но потом оказалось, что нет. В конце июня было объявлено о выводе 9,5 тыс. «джи-ай» из Германии, а теперь выясняется, что их будет 12 тыс. человек. То есть треть имеющегося контингента, причём массовый вывод начнётся уже в этом году. В принципе это не столько удар по защищённости ФРГ, как удар по кошельку – войска США тратят в Германии немалые деньги. Вывод обойдётся в 10 млрд долларов. Кто-то рассчитывает, что Трамп проиграет выборы, и новые власти всё отменят.



Из 12 тыс. выводимых военных домой в Штаты вернутся 6,4 тысячи. Надо заметить, что они вряд ли рады этому – американские военные очень не любят служить дома. Нет льгот и дополнительных выплат за службу за границей. Да и ехать в тот дурдом, который творится в США сейчас, наверное, многие тоже не рвутся – в Германии пока поспокойнее.



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