Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Уход американцев не столько удар по защищённости ФРГ, как удар по кошельку

, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

Уход американцев не столько удар по защищённости ФРГ, как удар по кошельку

Появились детали по решению президента США Дональда Трампа о выводе части американских войск из Германии. Их озвучили министр обороны США Эспер и зампредседателя Объединённого комитета начальников штабов генерал Хайтен. Поначалу многим казалось, что решение об этом было принято Трампом неожиданно и импульсивно, но в данном случае это не так.

Трамп замыслил отправить янки домой ещё в конце 2017 г., если не раньше. Тогда он выяснил, сколько американцев находится в ФРГ, и не понял, что они там делают. Тем более Европа не хочет платить свою долю в НАТО в достойном объёме. А заставлять союзников «делать взносы в Союз меча и орала» – это любимый конёк Трампа.

Многие эксперты поначалу считали, что Трамп только пугает немцев, но потом оказалось, что нет. В конце июня было объявлено о выводе 9,5 тыс. «джи-ай» из Германии, а теперь выясняется, что их будет 12 тыс. человек. То есть треть имеющегося контингента, причём массовый вывод начнётся уже в этом году. В принципе это не столько удар по защищённости ФРГ, как удар по кошельку – войска США тратят в Германии немалые деньги. Вывод обойдётся в 10 млрд долларов. Кто-то рассчитывает, что Трамп проиграет выборы, и новые власти всё отменят.

Из 12 тыс. выводимых военных домой в Штаты вернутся 6,4 тысячи. Надо заметить, что они вряд ли рады этому – американские военные очень не любят служить дома. Нет льгот и дополнительных выплат за службу за границей. Да и ехать в тот дурдом, который творится в США сейчас, наверное, многие тоже не рвутся – в Германии пока поспокойнее.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

В мире

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Ростислав Ищенко, политический эксперт, обозначил регион бывшего Советского Союза, где может начаться новый военный конфликт. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью