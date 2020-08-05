Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

На Украине зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом

, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

На Украине зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом
Фото: pixabay.com

За минувшие сутки зафиксирован 1271 новый случай заражения коронавирусом. Такие данные представил совет национальной безопасности и обороны.

Сообщается, что эта цифра является новым абсолютным антирекордом за всю историю эпидемии. Теперь общее количество заболевших на Украине, по официальным данным, составляет 75 490 человек.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области – 156, в Киеве – 150, в Харьковской области – 146 и в Ивано-Франковской области – 127.

В течение суток коронавирус стал причиной гибели 24 человек, теперь общее количество летальных случаев составляет 1788.

ДВа

В мире

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Ростислав Ищенко, политический эксперт, обозначил регион бывшего Советского Союза, где может начаться новый военный конфликт. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью