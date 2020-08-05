На Украине зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом

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5 августа 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки зафиксирован 1271 новый случай заражения коронавирусом. Такие данные представил совет национальной безопасности и обороны.

Сообщается, что эта цифра является новым абсолютным антирекордом за всю историю эпидемии. Теперь общее количество заболевших на Украине, по официальным данным, составляет 75 490 человек.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области – 156, в Киеве – 150, в Харьковской области – 146 и в Ивано-Франковской области – 127.

В течение суток коронавирус стал причиной гибели 24 человек, теперь общее количество летальных случаев составляет 1788.