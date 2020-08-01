На Украине cкорректировали прогноз по коронавирусу: 4 тысячи заразившихс могут умереть

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1 августа 2020, 20:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Главный санврач Украины В. Ляшко, фото из соцсети

На Украине 400 тысяч человек могут заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19, и четыре тысяч из заболевших пациентов могут скончаться. Такой прогноз по коронавирусу дал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Украинский минздрав ранее сообщал, что на Украине зафиксировано 71 056 случаев инфицирования COVID-19. 1709 человек скончались. Выздоровели 39 308 человек. На брифинге в Киеве Ляшко огласил обновленный прогноз по коронавирусу.

По его словам, когда месяц назад впервые презентовали прогнозы, Украина двигалась по "желто-зеленому" сценарию, сейчас динамика четко отражает "желтый" сценарий. "К сожалению, мы ориентируемся на четыре тысячи летальных случаев и около 400 тысяч случаев инфицирования, которые могут быть в нашей стране", - заявил главный санитарный врач Украины.