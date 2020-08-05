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Очевидец рассказал о происходящем в Бейруте после взрыва

, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

Очевидец рассказал о происходящем в Бейруте после взрыва
Бейрут. Фото: globallookpress.com

Представитель МИА «Россия сегодня» в Ливане Михаил Алаеддин рассказал о том, что происходит в Бейруте после взрыва. Ранее в порту ливанской столицы произошел сильный взрыв, уже известно более чем о 100 умерших.

По рассказам очевидца, на месте случившегося работает большое количество врачей скорой помощи, к тушению пожара привлекли несколько военных вертолетов. Судьба людей, оставшихся под завалами, пока неизвестна, передает Радио Sputnik.

«В центре города во всех магазинах выбило стекла, витрины, весь город пострадал. К месту происшествия на машине добраться невозможно... Туда-сюда непрерывно ездят машины скорой помощи, люди разгребают последствия. Сейчас прохожу мимо аптеки, там стоит женщина – у нее осколочное ранение в спину, сотрудник аптеки оказывает ей первую помощь», рассказал Алаеддин.

АБ

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