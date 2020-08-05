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Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100

, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sky News Arabia

Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100
взрыв в Бейруте, Marwan Naamani/dpa

Количество жертв мощного взрыва в Бейруте превысило к настоящему моменту 100 человек. Соответствующую информацию предоставило журналистам в среду, 5 июля, Ливанское общество Красного Креста.

Число пострадавших в столице Ливана превысило 4 тысячи человек. 

Напомним, мощный взрыв прогремел в минувший вторник в районе морского порта Бейрута неподалеку от базы ВМС Ливана. Взрывная волна уничтожила и повредила десятки домов и машин, в целом ряде кварталов города оказались выбиты стекла. Столицу Ливана объявили зоной бедствия.

ЕТ

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