Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100

Количество жертв мощного взрыва в Бейруте превысило к настоящему моменту 100 человек. Соответствующую информацию предоставило журналистам в среду, 5 июля, Ливанское общество Красного Креста.
Число пострадавших в столице Ливана превысило 4 тысячи человек.
Напомним, мощный взрыв прогремел в минувший вторник в районе морского порта Бейрута неподалеку от базы ВМС Ливана. Взрывная волна уничтожила и повредила десятки домов и машин, в целом ряде кварталов города оказались выбиты стекла. Столицу Ливана объявили зоной бедствия.
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