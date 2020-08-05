Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей после взрыва в Бейруте

Аргументы Недели → В мире 13+

5 августа 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РПЦ

патриарх Кирилл, Russian Government/via Globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду выразил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну и Антиохийскому патриарху Иоанну X в связи с гибелью людей в результате взрыва в Бейруте.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что искренне сопереживает всем, кто потерял родных и близких, и просит передать им слова утешения и поддержки. Раненым священнослужитель пожелал скорейшего выздоровления, в врачам, спасателям и всем, кто работает над преодолением последствий взрыва, – сил. Патриарх заявил, что молится Господу, чтобы души умерших были упокоены, чтобы пострадавшие исцелились, а также, чтобы в Ливане воцарились мир, спокойствие и благополучие.

Отметим, что число погибших после взрыва в Бейруте составило 78 человек, пострадали более 4 тысяч.