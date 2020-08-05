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Тайфун "Хагупит" надвигается на Дальний Восток

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Тайфун
тайфун, pixabay.com

На Дальний Восток надвигается тайфун "Хагупит", который вчера обрушился на побережье китайской провинции Чжэцзян. Завтра утром он принесет в Приморье сильные дожди, а послезавтра переместится к Сахалину.

В ночь на четверг тайфун "Хагупит" нанесет удар по северной половине Корейского полуострова. В первой половине дня он выйдет в северо-западную часть Японского моря, а затем направится к побережью Приморья, вследствие чего в юго-западных районах региона начнутся дожди, которые позже распространятся на южную половину края.

В пятницу циклон будет смещаться в северо-восточном направлении и к концу дня 7 августа выйдет на юго-запад Охотского моря. Позже "Хагупит" промчится неподалеку от Курильских островов.

ЕТ

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